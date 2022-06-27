banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

ADIYAMAN 27.06.2022, 15:39
Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 416 araç ise incelendi. 200 Polis memurunun yer aldığı uygulamada 26 umuma açık alan ile 4 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulama esnasında 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda 3 farklı şahsa da trafik yönünden idari para cezası uyguladı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu