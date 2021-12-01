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Ustalardan araç bakım uyarısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde araç tamir ustaları araç sahiplerini kış bakımları konusunda uyardı.

ADIYAMAN 01.12.2021, 16:18
Ustalardan araç bakım uyarısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde araç tamir ustaları araç sahiplerini kış bakımları konusunda uyardı.

Kış ayı öncesinde araç bakımlarının yaptırılması gerektiğini dile getiren araç tamir ustaları, bakımı yapılmayan araçların daha büyük arızalara yol açabileceğini yada kazalara neden olabileceğini söyledi.

Araç sürücülerini araç bakımlarını yapmaları için beklediklerini söyleyen araç tamir ustalarından Mikail Ertürk, “Antifriz, yağ, camsuyu, silecekler, mazot filtresi ve balatalar olarak genel periyodik bakımları kontrol edilmelidir. Kışın mağdur olmamız için bakımları yaptırmamız lazım. Araçların antifrizini yeterli olduğunu kontrol eden cihazımızla bakarak yeterli olduğunu söylüyoruz. Kontrol cihazımızla baktığımızda antifriz -40 kadar olması gerekiyor aksi takdirde değişmesi gerekiyor. Antifriz olmaması durumda, motoru çatlar, devir devim hortumları çatlar bu da motor ömrünü bitirir ve değişmesi gerekir, bunları yaşamamak için antifriz tamamlamamız gerekir. Motor yağları soğuk havada sertleşir bundan dolayı devir daim yapması için motor yataklarında, pistonlardan motor aşınması sebep olur. Motor kışın çalıştığı zaman ısınmasına kadar devir daim yapmadığı takdirde ciddi sıkıntılar yaşarız. Motorun ömrü kısalır veya ömrünü bitirir. Cam suyu donduğu takdirde yolda seyir halinde çamur veya kirli su geldiği takdirde yolculuk esnasında ciddi sıkıntılar yaşarız. Silecekler çizikler oluşursa cam temizleme esnasında ayni sıkıntıları yaşarız.

Bunların bakımlarını yaptırarak sağlıklı seyirler yapabiliriz. Balata bakımlarını yaptırmalıyız çünkü soğuk havada balatalar sertleşme yapar ve kazaya sebebiyet verebilir. Fren bakımı yaptırmalıyız çünkü frende yağ, antifriz kadar önemlidir. Kış aylarında bu bakımları yaptırarak güvenli yolculuklar yapabilirsiniz, bunların biri eksik ise kazaya veya büyük hasarlara maruz kalabiliriz. Tüm sürücüler bu bakımlara dikkat etmesini rica ediyorum” diye konuştu.

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