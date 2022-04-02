Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı

Adıyaman Üniversitesi, Ramazan ayında öğrencileri için iftar yemeği geleneğini sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca her akşam öğrenci yemekhanesinde iftar yemeği dağıtılacak. İftar menüsünden öğrenciler daha önce uygulanan ücret karşılığında faydalanabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite yönetimi olarak Ramazan ayının manevi ikliminin üniversite ortamında da yayılabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Rektör Turgut, "Öğrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda iftar yapabilmeleri adına Ramazan ayı boyunca öğrenci yemekhanesinde iftar yemeği vereceğiz. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Orucunu tutan evlatlarımızın en güzel şekilde iftar yapabilmeleri adına elimizden geleni yaparak, Ramazan ayını üniversitemizde en güzel şekilde geçireceğiz” diye konuştu.