banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Üniversitede mail bienali

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. ulusal mail art bienali (Posta sanatı sergisi) geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 16.06.2022, 15:38
Üniversitede mail bienali

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. ulusal mail art bienali (Posta sanatı sergisi) geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Serginin açılış töreninde Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler yer aldı.

ADYÜ Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenen 56 ilden 199 katılımcının tasarlamış olduğu Nemrut Dağı/Adıyaman temalı 307 posta pulu tasarımı ziyaretçilerden tasarım anlamında tam not aldı.

Posta sanatını yaşatmak ve Adıyaman’ın turistik değerlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergide konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, eserlerin hazırlanış aşamasında büyük emeklerler sarf edildiğine vurgu yaparken, posta sanatının ve kültürünün yaşatılması gerektiğini söyledi.

Rektör Turgut, “Tasarım ve konu olarak çok önem taşıyan bir sergi. Adıyaman ve Nemrut Dağı’nın tema olarak belirlenmesi ayrı bir güzeldir. Sergide emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
23°
açık