Üniversitede, “İslam medeniyetinin inşasında sünnet” paneli düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından İslam Medeniyetinin İnşasında Sünnet” konulu panel düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Adıyaman’a gelen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, etkinlik öncesinde ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut makamında ağırlandı.

Gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü ADYÜ İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar’ın yaptığı panele Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Müftüsü Mehmet Taştan, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’un yaptığı program, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve ADYÜ Kültür ve Medeniyet Topluluğu Başkan Yardımcısı Rabia Nida Tekkanat’ın konuşmalarıyla devam etti.

Panelde Prof. Dr. Çınar, “Sünnetin aktüel hayattaki yansımaları”, Prof. Dr. Yıldırım tarafından ise “Peygamber’in medeniyet inşası” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Geniş bir katılıma sahne olan panelin ardından konuşmacılara İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.