Üniversite öğrencilerinden köy okuluna destek

İstanbul’da okuyan bir grup üniversite öğrencisi ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ çerçevesinde Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pıleş) Köyü’ndeki tüm ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.

Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Yiğit Sümbüloğlu, internet üzerinden ulaştığı Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Bağbaşı İlkokulu’nda okuyan tüm öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Yapılan kırtasiye yardımı ile ilgili konuşan Bağbaşı İlkokulu Müdürü İrfan Boztemur, ’’Yapılan yardımların özellikle köy okulu öğrencilerinin olması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Gerçekten çok anlamlı bir çalışma olmuş. Uzun bir zamandır, salgınla mücadele edilirken böyle değerli çalışmaların yapılması, çocukların yüreğine dokunulması sevinçlerine ortak olunması takdire şayandır. Okulumuzda okuyan toplam 85 öğrencinin tamamına kırtasiye yardımları ulaştı. Bu anlamda başta Yiğit Sümbüloğlu olmak üzere Kültür Üniversitesi’nin, Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.