Adıyaman’da düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı’nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi.

ADYÜ Rektörlük Konferans Salonundaki törene ADYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, çalıştayın Genel Koordinatörleri ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay, Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan çalıştayın kapanış töreni Perre Antik Kentte ADYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Haber Birimi Sorumlusu Mustafa Polat, Adıyaman Belediyesi Fotoğraf Servisi Sorumlusu Mehmet Emin Karadağ ve fotoğraf sanatçısı Musa Gürbüz’ün objektifine yansıyan birbirinden güzel fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterisi ile başladı.

Sinevizyon gösterisinin ardından ADYÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Toptaş tarafından “Piyano İle Muhabbet” adlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Gösteride “Dostum Dostum”, “Ruhumda Sızı” ve “Böyle İkrar İlen” adlı eserler piyano ile seslendirildi. Törenin kapanış konuşmasını ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış yaptı.

Prof. Dr. Kırılmış, “Çok güzel bir etkinliğin sonuna geldik. Çalıştayımızda çok güzel etkinliklerimiz oldu. Bunların gerçekleşmesinde büyük emekleri olan insanlar var. Özellikle Öğr. Gör. Büşra Kuruçay ve Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay olmak üzere Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanlarına, akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, sponsorlarımıza, basın mensuplarımıza, temizlik personelimize, çaycımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir kusurumuz olduysa affola. Sanatçılarımıza da ayrı bir parantez açarak, Adıyaman’a vermiş oldukları katkıdan ötürü, Adıyaman’ın sanat ile anılmasından dolayı, bizleri kırmayıp burada bir hafta emek veren tüm hocalarımız ve sanatçılarımıza emeğinize sağlık demek istiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyen, sanatçı ve çalıştayda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.

Plaket takdiminin akabinde davetli sanatçı ve akademisyenlerin 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayında Perre Antik Kent’te yapmış oldukları çalışmaların yer aldığı serginin açılışı ADYÜ Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapıldı. 100’ü aşkın eserin görücüye çıktığı sergi, misafirlerden tam not aldı.