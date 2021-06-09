Ülkü Ocaklarından ‘ODAK2023’ duyurusu

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Programı ‘ODAK2023’ün duyurusunu Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin duyurdu.

"Türk gençliğinin başarısı için çalışıyoruz" mottosuyla duyurulan ODAK2023, LGS, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin hızlı okuma ve anlama, akılda tutma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlandığı belirtildi.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ODAK2023 ile LGS, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlarda zaman tasarrufu sağlayabilir, hafızanızı güçlendirebilir, okuma alışkanlığı kazanabilir, okuma hızınızı arttırabilirsiniz. Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan, ‘Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı ODAK2023’ yazılımını temin etmek isteyen herkes il ve ilçe ocaklarımızdan talep edebilir. Ülkü Ocakları, birer eğitim yuvasıdır” ifadelerini kullandı.