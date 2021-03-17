Uçurumun kenarında mahsur kalan inek kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesi mezarlık yokuşunda yuvarlanan inek, uçurumun yamacındaki dikenli çalılıklara takılı kaldı. Sahibi tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek ineği kurtarmaya çalıştı. Uçurumun kenarında kalan ineği sakinleştiren itfaiye ekipleri, yapılan uzun uğraşlar sonucunda halat yardımı ile kurtardı.