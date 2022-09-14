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Üç bin kişiye aşure dağıtıldı
Adıyaman’da işadamları tarafından Hoca Ömer Mahallesinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
ADIYAMAN 14.09.2022, 12:17
Adıyaman’da işadamları tarafından Hoca Ömer Mahallesinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Antalya’da yaşayan işadamları Adem Ulum ve Talip Özdemir tarafından Adıyaman’da aşure dağıtıldı. Hoca Ömer Cami yanında bulunan alana kurulan kazanlar dolusu aşure vatandaşlara dağıtıldı.
Latif Ulum tarafından hazırlatılan aşureyi alan vatandaşlar, işadamlarına teşekkür etti.
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|10
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|5
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|5
|5
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|5
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|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
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|1
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
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|7. Liverpool
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|7
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|6
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|4
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
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|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
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|7
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|7
|12. Valencia
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|6
|13. Mallorca
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|5
|14. Almeria
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|16. Sevilla
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|17. Real Valladolid
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|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
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