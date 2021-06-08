Üç ayrı suçun faalleri tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üç ayrı hırsızlık olayının zanlıları çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kahta ilçesinde üç gün içerisinde çeşitli mahallelerde işyerinden hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve motosiklet hırsızlığı yapan şahıslara yönelik çalışma yapan polis ekipleri N.S. ve M.M.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların bir işyerinden çaldığı 15 adet bankamatik kartı sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.