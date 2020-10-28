Tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanılacak

Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanılması zorunluluğu getiren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Adıyaman ekonomisi için büyük önem arz eden tütün ile ilgili mecliste önemli bir karar alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 4733 sayılı kanunda değişiklik yaparak yerli tütün üretimini ve satışını çok ciddi oranda arttırıldığına dikkat çekti.

Aydın, “Yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde en az yüzde 30 oranında Türkiye’de üretilen tütünü kullanım zorunluluğunu getiren kanun teklifimiz TBMM’de kabul edildi. 4733 sayılı Kanunda değişiklik yaparak yerli tütün üretimini ve satışını çok ciddi oranda arttırıyoruz” dedi.

Aydın, “Şu anda başta sigaralarda olmak üzere tütün mamullerinde yerli tütün kullanma zorunluluğu yok. En az yüzde 30 ve Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 45’e kadar çıkacak oranda yerli tütün kullanma zorunluluğunu getiriyoruz” ifadelerini kullandı.