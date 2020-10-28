Tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanılacak
AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN, 4733 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPARAK YERLİ TÜTÜN ÜRETİMİNİ VE SATIŞINI ÇOK CİDDİ ORANDA ARTTIRILDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.
Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanılması zorunluluğu getiren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.
Adıyaman ekonomisi için büyük önem arz eden tütün ile ilgili mecliste önemli bir karar alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 4733 sayılı kanunda değişiklik yaparak yerli tütün üretimini ve satışını çok ciddi oranda arttırıldığına dikkat çekti.
Aydın, “Yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde en az yüzde 30 oranında Türkiye’de üretilen tütünü kullanım zorunluluğunu getiren kanun teklifimiz TBMM’de kabul edildi. 4733 sayılı Kanunda değişiklik yaparak yerli tütün üretimini ve satışını çok ciddi oranda arttırıyoruz” dedi.
Aydın, “Şu anda başta sigaralarda olmak üzere tütün mamullerinde yerli tütün kullanma zorunluluğu yok. En az yüzde 30 ve Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 45’e kadar çıkacak oranda yerli tütün kullanma zorunluluğunu getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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