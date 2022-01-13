Tutlu kadınlara KADES anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçelerde kadınlara KADES uygulamasını tanıtmayı sürdürüyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi ile KADES uygulamasını tanıtıyor.

Bu kapsamda Sincik ve Tut İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan köylerdeki 113 kadına bilgilendirme faaliyeti icra edildi.