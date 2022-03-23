Tutlu kadınlar mantıyı çocuklara sevdiriyor

Tut Aile Destek Merkezi’nde kurs gören kadından özellikle çocuklar için önerilen sebze püreli rengarenk unlu mamullerinden üretiyor.

Tut Kaymakamlığı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa kurulan Tut Aile Destek Merkezi’nde rengarenk ürünler üretiliyor. Unlu Mamulleri üretimi kursunda Tutlu 30 kursiyer eğitim alıyor.

Kurs kapsamında kadınlar ekmek, makarna ve bisküvi çeşitlerine ilaveten sebzelerin püre haline getirerek hamuru rengarenk olan mantı ve eriştelerde üretiyor. Klasik mantı çeşitlerinin yanı sıra hamuru sebzeli mantılar üreterek, özellikle çocukların dikkatini çekmesini sağlıyor.

Çocuklar için hem besleyici hem de eğlenceli bir hal alan mantıların daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken Gıda Mühendisi Damla Yoğurtçu, “Hamuruna ilave edilen sebze püreleri ile rengarenk mantılar artık çocuklar için daha besleyici ve eğlenceli. Klasik Kayseri mantısını sebze püreleri ile renklendirerek çok daha besleyici bir öğüne dönüşüyor. Yeşil rengi ıspanaktan, turuncu rengli havuçtan, pembe renkli pancardan yani en doğalından Kayseri mantısının yanı sıra üçgen, petek ve kare çeşitlerde mantılarda üretiliyor. Geleneksel ürünlerin farklı formları ile ve incelikleri ile öğrenmekte olan kursiyerlerin kurs programına ilgisi ve beğenisi oldukça yüksek” dedi.