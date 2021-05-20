banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık Peker ile olan görüşmesini anlattı
Hadi Özışık Peker ile olan görüşmesini anlattı
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek

Tut’da vaka sayıları sıfırlandı

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammed Tugay, Korona Virüs vakalarının sıfırlandığını açıkladı.

ADIYAMAN 20.05.2021, 20:39
Tut’da vaka sayıları sıfırlandı

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammed Tugay, Korona Virüs vakalarının sıfırlandığını açıkladı.

Tut ilçesinde son 10 gündür vakaların yaşanmadığını belirten Kaymakam Muhammed Tugay, “İlçemizde Covid-19 salgını dolayısıyla 10 gündür vaka çıkmamasıyla vaka sayılarımız bugün itibariyle sıfırlandı. Vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerimizde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerimizin devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmesini rica ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
18°
açık