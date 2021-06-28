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Tut taş evler turizme kazandırılıyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 2014 yılından yapılan ve kullanılamayan taş evler ve çevresiyle ilgili proje kabul edildi.

ADIYAMAN 28.06.2021, 15:45
Tut taş evler turizme kazandırılıyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 2014 yılından yapılan ve kullanılamayan taş evler ve çevresiyle ilgili proje kabul edildi.

Tut ilçesinde yayla turizmi kapsamında 2013 yılında yapımına başlanılan ve 2014 yılında bitirilen taş evler, çevre düzenlemesi ve alt yapı eksikliği nedeniyle bir türlü turizme kazandırılamamıştı.

‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen 1050 rakımlı Tut ilçesinin kuzeyinde bulunan Hacı Mammet Dağı eteklerine yapılan taş evlerin turizme kazandırılması için hazırlanan "Saklı Bahçe Tut” projesi GAP Kalkınma İdaresi tarafından onaylandı.

Tut Kaymakamı Muhammet Turgay, "Saklı Bahçe Tut” Projesinin kabul edildiğini belirterek, “Taş evler olarak bilenen alan, lavanta bahçeleri, yürüyüş alanları, kamelyalar, restoran ve konaklama alanlarının tamamlanmasıyla ilçemiz turizmine katkı sağlayacak. Projenin onaylanması için desteğini ilçemizden esirgemeyen Valimize şükranlarımı arz ederken, emeği geçenlere ve GAP idaresine Tut adına teşekkür ediyorum” dedi.
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