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Tut Kaymakamı Tugay göreve başladı
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE ADIYAMAN’IN TUT KAYMAKAMLIĞINA ATANAN MEHMET TUGAY GÖREVE BAŞLADI.
ADIYAMAN 28.07.2020, 16:57
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman’ın Tut Kaymakamlığına atanan Mehmet Tugay göreve başladı.
Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş Adıyaman Vali Yardımcılığına, Aksaray Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Tugay ise Tut Kaymakamlığına kararname ile atandı.
Cumhurbaşkanlığının kaymakam ve vali yardımcılarının yer değişikliğini içeren kararnamesiyle birlikte Tut ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Tugay göreve başladı.
Kaymakam ve vali yardımcıları kararnamesinde Tut ilçesiyle birlikte Çelikhan, Samsat, Sincik ve Gerger kaymakamları değişti.
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