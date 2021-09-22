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Tut Kaymakamı Pamuk göreve başladı
Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçede göreve başladı.
ADIYAMAN 22.09.2021, 17:59
Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçede göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Tut Kaymakamlığına atanan Aksaray Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk göreve başladı.
Tut Kaymakamı Muhammet Tugay’ın Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atanmasıyla ilçeye veda etmesinin ardından Erkut Pamuk göreve başladı.