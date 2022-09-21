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Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, fıstık hasadına katıldı
Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.
ADIYAMAN 21.09.2022, 17:26
Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.
Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ilçede fıstık diyarı olarak bilinen Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.
Tut ilçesinin Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Öğütlü, Köseli, Yaylımlı ve Kaşlıca köylerinde çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığında hasat başladı.
Akçatepe köyündeki fıstık hasadına katılan Kaymakam Pamuk, köy muhtarı ve işçilerle ağaçtan fıstık toplayarak ayrıştırma işlemini yaptı.
Antep fıstığı yetiştiriciliği hakkında köylülerden bilgi alan Pamuk üreticiler ile sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
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