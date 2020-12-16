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Tut ilçesini sis kapladı
Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman’ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.
ADIYAMAN 16.12.2020, 13:37
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Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman’ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gün boyu süren yağmurun ardından gece etkili olmaya başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkisini daha fazla gösterdi. Tut ilçesini kaplayan sis, ilçeye girişte görüş mesafesini düşürdü. İlçe merkezi ve ilçenin kuzeyindeki dağlık bölge sis içerisinde kaldı.İlçede sürücüler araçların sis lambasını yakarak yavaş ilerledi.
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