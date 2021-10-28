Tut ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Adıyaman’ın Tut Kaymakamlığı tarafından cumhuriyetin ilanının 98.yıl dönümü dolayısıyla kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 98.yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvasında finale Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi, Akçatepe Ortaokulu ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı Voleybol Takımları kaldı. Düzenlenen finallerde ise Akçatepe Ortaokulu birinci, Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Tut ilçe Jandarma Komutanlığı Voleybol Takımı ise üçüncü oldu.

Finale katılarak müsabakaları izleyen Kaymakam Erkan Pamuk, takımları tek tek tebrik ederek derece yapan takımlara kupalarını verdi. Kaymakam Erkan Pamuk aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamanın sevincini yaşadıklarını da dile getirdi.