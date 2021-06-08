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Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde kardeşinin arazisinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs 654 kök kenevir bitkisiyle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

ADIYAMAN 08.06.2021, 10:06
Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde kardeşinin arazisinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs 654 kök kenevir bitkisiyle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tut İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsın, kardeşi N.Ö. isimli şahsa ait arazide kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

M.K. isimli şahsa ait ev ve arazide yapılan aramalarda 654 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edilirken.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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