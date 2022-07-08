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Tut ilçesinde bahçe yangını

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

ADIYAMAN 08.07.2022, 16:51
Tut ilçesinde bahçe yangını

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Tut Devlet Hastanesinin yan tarafında bulunan bahçede çıktı. Bilinmeyen bir nedenden otluk alanda çıkan yangın ağaçlara ulaştı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlarda hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.

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