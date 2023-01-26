Tut ilçesinde Antepfıstığı üreticilerine eğitim verildi

Adıyaman’da tarım arazilerinin önemli bir kısmında Antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan Tut ilçesinde, üreticilere eğitim verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz, Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçilerimizin katıldığı eğitim, Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar tarafından verildi.

Köseli köyünde düzenlenen eğitimde Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konularında bilgi verildi.

Antepfıstığı yetiştiriciliği hakkında projeksiyon eşliğinde sunular yapıldı, çiftçilerimizin gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlara çözümler arandı.