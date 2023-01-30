Tut Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Hakan Leblebici atandı

Adıyaman’ın Tut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Hakan Leblebici atandı.

Adıyaman’da görev yaparken Tut İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak atanan Hakan Leblebici, göreve başladı.

Leblebici, “İlçede gençliğin sporla buluşmasını sağlamak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tut Kaymakamımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün destekleriyle gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesini sağlayacağız. İlçemizde bulunan futbol sahasını ve kapalı spor salonunu gece 24.00’a kadar açık tutacağız. Lise mezunu veya okuyan öğrencilerimizi, atama bekleyen kardeşlerimizi Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavlarına, asker ve polis, bekçi olmak isteyenleri sınavlara hazırlayıp meslek sahibi olmaları için elimizden gelenleri yapacağız” dedi.