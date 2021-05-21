Tut Çanakçı Parkı yaza hazırlanıyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan Çanakçı Parkı’nda yaz döneminde misafirlerini ağırlamak için hazırlık yapılıyor.

Yaz döneminde Adıyaman ve çevre ilçelerden vatandaşların piknik yapmak için tercih ettiği Tut ilçesi Çanakçı Parkı yaz dönemine hazırlanıyor. Kaymakamlık öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Doğası ve havası nedeniyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan Çanakçı Parkı’nda vatandaşlara daha temiz ve iyi hizmet verilmesi için, buradaki büfe ve tuvalet işletmesi açık ihale yöntemi ile kiraya verilecek.

Parkta yapılan çalışmaları yerinde izleyen Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, “Kısa zaman içerisinde ziyaretçilerimize daha iyi imkanlarda hizmet verilmesi için büfe ve tuvaletler açık ihale yöntemi ile kiraya verilecek. Hem daha temiz hem de daha iyi hizmet verilecek” ifadelerini kullandı.