Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Adıyaman’da nefes darlığı, göğüs ağrısı,baş dönmesi ve bayılma hissi şikayetiyle hastaneye yatırılan 24 yaşındaki yabancı uyruklu Ele Deyri, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle, yeniden sağlığına kavuştu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji kliniklerinin iş birliğiyle yurt dışında sayılı örneği bulunan operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk kez kalınlaşmış kalp kasının temizlenmesi ve kalp kapakçıklarının onarılması uygulaması yöntemiyle yapılan bu ameliyatın, dünyada daha önce belli merkezlerde birkaç kez yapıldığı, Türkiye’de ise ilk kez Adıyaman’da yapıldığı vurgulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli, "Hasta nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle kardiyoloji kliniğinde takibi yapılıyordu. Operasyon kararı alınan hastaya Ankara Şehir Hastanesindeki hocamız Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker‘in bilimsel destekleriyle beraber daha önce farklı cerrahi girişim teknikleriyle opere edilen hipertrofik obstruktif kardiyomyopati ve mitral kapakta ciddi yetmezliği bulunan hastalığa yeni bir cerrahi girişim yöntemi ile Op. Dr. Abuzer Sürücü ile birlikte müdahele ettik. Operasyon da hastanın sadece kalbin sol kulakçığından girerek hem kalpteki kalınlaşmış olan kas kısmı temizlendi hem de kalp kapakçığının onarımı başarılı bir şekilde yapıldı. İşlem başarısı ameliyat sırasında ve sonrasında kardiyoloji ekibi tarafından yapılan ekokardiyografi ile yakından değerlendirildi. Bu süreçteki katkılarından dolayı kardiyolog arkadaşlarımız Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tibilli ve Uz. Dr. Ayşe Hoşoğlu’na teşekkür ederim.

Literatür taraması yaptığımızda operasyon sırasında kullandığımız tekniğin Türkiye dışındaki birkaç merkezde uygulandığını fakat ülkemizde daha önce uygulandığına ait bir veri göremedik. Bu sebeple bu yöntem ile yapılan başarılı operasyon ülkemizde ilk kez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiş görünmektedir. Bu başarının haklı gururunu yaşarken bize bu imkanı sağlayan başta Adıyaman Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza ve Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyatın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yöntemle başarıyla yapıldığını söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Adıyaman’da bu tür ameliyatın yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi hekimlerimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.