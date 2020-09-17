Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi
TÜRKİYE YOL-İŞ GENEL BAŞKANI RAMAZAN AĞAR, ADIYAMAN İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ SAMİ IŞIK İLE BİR ARAYA GELDİ.
Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.
Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’ı makamında ziyaret eden Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar’a sendika yöneticileri eşlik etti.
Şanlıurfa Şube Başkanı Emin Kubat, Genel Sekreter Ömer Sitil, Mali Sekreter Mehmet Aksoy, Teşkilat Sekreteri Zeynal Toprak’ın da hazır bulunduğu ziyarette, çalışanların genel durumu, şirket işçilerin sendikalaşması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Ramazan Ağar, Sami Işık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Işık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sami Işık ziyaret sonrasında, Genel Başkan Ramazan Ağar’a Nemrut ve Cendere heykellerinden hediye etti.
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