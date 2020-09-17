banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi

TÜRKİYE YOL-İŞ GENEL BAŞKANI RAMAZAN AĞAR, ADIYAMAN İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ SAMİ IŞIK İLE BİR ARAYA GELDİ.

ADIYAMAN 17.09.2020, 11:18
2
Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’ı makamında ziyaret eden Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar’a sendika yöneticileri eşlik etti.

Şanlıurfa Şube Başkanı Emin Kubat, Genel Sekreter Ömer Sitil, Mali Sekreter Mehmet Aksoy, Teşkilat Sekreteri Zeynal Toprak’ın da hazır bulunduğu ziyarette, çalışanların genel durumu, şirket işçilerin sendikalaşması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ramazan Ağar, Sami Işık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Işık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sami Işık ziyaret sonrasında, Genel Başkan Ramazan Ağar’a Nemrut ve Cendere heykellerinden hediye etti.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0