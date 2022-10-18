Türkçe öğretmenlerle zümre toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkçe öğretmenler ile zümre toplantısı yapıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Muhammet Tugay başkanlığında gerçekleştirilen zümre toplantısına İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı, eğitim müfettişleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri ve il genelinde görev yapan Türkçe öğretmenleri katıldı.

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda ‘Çok okuyan çok gezer’ adlı kitap okuma projesinin yürütülme süreçlerinin anlatıldığı video izletildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, yaptığı konuşmada okumanın öğrencilere kişisel ve akademik açıdan gelişmeleri için önemli olduğunu, bu çerçevede yürütülen projelerle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öğrenciler yeni nesil olarak adlandırılan soruları doğru cevaplamaları için kitap okuma alışkanlığı edinmelerinin gerektiğini vurgulayan Müdür Ramazan Aşçı, öğretmenlere başarılar diledi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı Muhammet Tugay, “Göreve başladığım günden bu güne çalışma fırsatı bulduğum İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı’nın heyecan ve enerjisiyle bu ilin öğrencilerini akademik açıdan nasıl ileri taşıyacağı konusun dert edindiğine şahit oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüteceği projelere biz de Adıyaman Valiliği olarak destek olacağız. Eğitimin neferleri olan siz öğretmenlerimize de gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu. Toplantı öğretmen görüşlerinin alınmasıyla son buldu.