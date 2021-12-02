Türk Sağlık-Sen ‘zam’ konusunda sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasına tepki gösterdi

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, sadece doktorlara zam yapılmasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Tüm sağlık çalışanlarının ücretlerine zam yapılmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de yaptığı açıklamada pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL’lik bir ücret artışı yapacağını açıklamasının ardından Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur basın açıklaması yaptı.

Tokur, “Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Bu zaruret ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik gibi sağlık çalışanlarının tamamı için de vardır.

Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli; kayıplar telafi edilmelidir.

Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Zam, doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gereklidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz.

Yapılması gereken tek şey, tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir” dedi.