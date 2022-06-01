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Turgut Reis Mahallesinde imar düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi, Turgut Reis Mahallesinde müşterek tapuların çözülmesine altlık olacak halihazır harita üretimi için çalışma gerçekleştirdi.

ADIYAMAN 01.06.2022, 17:12
Turgut Reis Mahallesinde imar düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi, Turgut Reis Mahallesinde müşterek tapuların çözülmesine altlık olacak halihazır harita üretimi için çalışma gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemiyle Turgut Reis Mahallesindeki müşterek tapuların çözülmesine altlık olacak halihazır harita üretimi için kolları sıvadı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, drone ile haritalama çalışmaları sayesinde Turgut Reis Mahallesinin müşterek tapularının çözülmesine altlık olacak halihazır harita üretimini Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ve azaları ile birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mahalle muhtarı Geylani Taş ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediye ekiplerine teşekkür ederek, mahallenin en önemli sorunlarından bir tanesinin bu yöntemle çözüleceğini söyledi.

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