Turanlı: “Çoçuklarımıza pisikolojik desteklerimiz devam ediyor”

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi depremden etkilenen çocukların afet psikolojisini üzerinden atmaları için içerisinde çok sayıda kitap ve boyama seti bulunduğu gezici kütüphane hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Allah’ın izniyle yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen çocuklarımıza psikolojik destek ve eğitimlerine katkı sağlamak için belediye ekiplerimiz tarafından çocuklarımızın afet psikolojisini üzerinden atmaları için içerisinde çok sayıda kitap ve boyama setinin bulunduğu Gezici Kütüphanemiz Çadırkentlerin bulunduğu bölgelerde ve mahallelerimizin farklı noktalarında, depremzede çocuklarımıza kitap ve boyama seti dağıtarak hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyor.” dedi.