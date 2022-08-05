Turanlı: “Belediyede çalışan memurlara haklarını teslim ettik”

Kahta Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Belediyede 8 yılını dolduran ve disiplin cezası almamış memurlara bir kademe yükselme hakları verildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 37 ve 64. maddelerinde yer alan hüküm uyarınca verilen 8 yıl boyunca disiplin cezası almamış ve geçmiş dönemlerde hak sahibi olup da hakları verilmeyen ve bugün itibariyle 28 memur kardeşimiz bir kademe yükselmeyi hak kazandılar. Memur kardeşlerimizle birlikte toplantı gerçekleştirerek hakları teslim edildi. Hayırlı olsun” dedi.