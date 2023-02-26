Troisdorf Belediyesi Besni’deki dostlarını unutmadı

Merinos AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nun girişimleri sonucu kardeş şehir Almanya’nın Trosidorf Belediyesi’nden Besni’ye dost eli uzandı.

Türkiye’de meydana gelen ve Besni’yi de derinden etkileyen yıkıcı depremin ardından, Troisdorf Belediye Başkanı Alexander Bieber ve beraberindeki heyet Merinos’un Almanya’daki şirket merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Besni ve Troisdorf yıllardır süregelen kardeşlik ilişkisinin altını da çizen Başkan Bieber acil durum yardımı olarak, 80 kişilik için 4 adet sahra çadırı bin FFP2 maskesi, 100 gıda kolisi yardımını Besni’ye gönderdi.

Gönderilen yardımlar Besni ve AFAD koordinasyon merkezlerine ulaşırken yardımları Besni’de Merinos fabrikası önünde hayırsever Ali Erdemoğlu, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Koordinatör Kaymakam Naif Yavuz ve Besni Troisdorf Derneği Başkanı Haci Arslan teslim aldı.

Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, “Besni ile kardeş şehir olan Troisdorf şehrimizden hayırsever Erdemoğlu Ailesinin vesilesiyle bu yardımlar bize ulaştı. Bu zor günümüzde bize destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Besni Troisdorf Derneği Başkanı Haci Arslan ise, “7.7 şiddetindeki depremden dolayı Türkiye’nin 10 vilayetinde büyük hasarlar oluşmuştur. Bunların içinde Besni’de yer almaktadır. Bize desteklerini esirgemeyen troisdorf derneğimize ve organizasyonu yapan merinos ailesine şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum, devamlı bizimle birlikte oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Burhan Karasu hemşerimize de gönderdiği çadır ve gıda yardımından dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Merinos Halı’nın Almanya’nın Troisdorf şehrindeki şirketi olan Medipa Handels GmbH firması da bu yardımlarla beraber Almanya’daki iş ortaklarının da katkılarıyla toplanan 6 tırdan oluşan çadır, iş aletleri, ısıtıcı, battaniye, hijyen malzemelerinden oluşan yardımları karayolu ve UPS hava kargo aracılığıyla Besni ve AFAD koordinasyon merkezlerine ulaştırdı. Yardımların önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi planlanıyor.