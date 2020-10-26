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Traktörü sollamak isterken tarlaya uçtu
ADIYAMAN ÇELİKHAN KARAYOLU ÜZERİNDE TRAKTÖRÜ SOLLAMAK İSTEYEN KAMYON ŞARAMPOLE UÇTU.
ADIYAMAN 26.10.2020, 13:26
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Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde traktörü sollamak isteyen kamyon şarampole uçtu.
Kaza, Çelikhan Adıyaman Karayolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Çelikhan istikametinden Adıyaman istikametine giden Celal Boztepe yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Fort marka kamyonet sürücüsü önündeki traktörü sollamak isterken şarampole uçtu.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tarlaya uçan kamyonda maddi hasar meydana geldi.
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