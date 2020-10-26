banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Dolar rekorla haftaya başladı…
Dolar rekorla haftaya başladı…

Traktörü sollamak isterken tarlaya uçtu

ADIYAMAN ÇELİKHAN KARAYOLU ÜZERİNDE TRAKTÖRÜ SOLLAMAK İSTEYEN KAMYON ŞARAMPOLE UÇTU.

ADIYAMAN 26.10.2020, 13:26
1
Traktörü sollamak isterken tarlaya uçtu

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde traktörü sollamak isteyen kamyon şarampole uçtu.

Kaza, Çelikhan Adıyaman Karayolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Çelikhan istikametinden Adıyaman istikametine giden Celal Boztepe yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Fort marka kamyonet sürücüsü önündeki traktörü sollamak isterken şarampole uçtu.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tarlaya uçan kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3