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Traktörlere reflektörlü uyarı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktörlere reflektör takarak sürücüleri uyardı.

ADIYAMAN 23.08.2021, 15:48
Traktörlere reflektörlü uyarı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktörlere reflektör takarak sürücüleri uyardı.

Yaz mevsimi ve hasat dönemi olması sebebiyle Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığı ile yapılan koordine sonucunda traktör römorklarına reflektör takıldı. Reflektörleri takılan traktör sürücüleri ise daha dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Jandarma timleri aynı zamanda trafik kazalarında devrilmeye karşı koruyucu yapıların (ROPS) önemi konusunda bilgilendirmelerde de bulundu.

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