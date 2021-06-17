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Traktörler tek tek muayeneden geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Tut ilçesinde traktörlerin muayenesinin yapılmasını sağladı.

ADIYAMAN 17.06.2021, 17:19
Traktörler tek tek muayeneden geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Tut ilçesinde traktörlerin muayenesinin yapılmasını sağladı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından pandemi sürecinde aksaklığa uğrayan başta traktörler olmak üzere araç muayenelerinin yaptırılması için gezici TÜVTÜRK muayene aracını Tut ilçesine getirerek burada başta traktör olmak üzere araçların muayenelerini yapmaları sağlandı.
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