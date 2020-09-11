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Traktör ile arazi aracı çarpıştı: 3 Yaralı
ADIYAMAN GÖLBAŞI KARAYOLUNDA ARAZİ ARACI İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI
ADIYAMAN 11.09.2020, 21:34
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Adıyaman Gölbaşı Karayolunda arazi aracı ile traktör çarpıştı.
Kaza, Adıyaman Gölnbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet K. Yönetimindeki 02 FZ 354 plakalı arazi aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 DA 946 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada arazi araç sürücüsü ile traktörde bulunan Mehmet Ş ve Ahmet K. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman’da ki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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