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Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı Bölge Trafik Ekipleri Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde alkol uygulaması yaptı.

ADIYAMAN 18.09.2021, 15:08
Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı Bölge Trafik Ekipleri Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde alkol uygulaması yaptı.

Gölbaşı Trafik Tescil ve Denetleme istasyon Amirliğine bağlı ekipleri tarafından Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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