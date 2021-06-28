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Trafik Eğitim Parkı yeniden çocukların hizmetinde

Koronavirüs nedeniyle bir süredir hizmete kapalı olan Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru, kısıtlamaların sona ermesiyle tekrar kapılarını açtı.

ADIYAMAN 28.06.2021, 13:18
Trafik Eğitim Parkı yeniden çocukların hizmetinde

Koronavirüs nedeniyle bir süredir hizmete kapalı olan Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru, kısıtlamaların sona ermesiyle tekrar kapılarını açtı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ’nu ziyaret etmeye başlayan çocuklar, önce güvenli trafik eğitimi aldı, ardından sürüş deneyimi yaşayarak keyifli zaman geçiriyor.

Trafik Eğitim Parkuru’nun pandemiden dolayı faaliyetlerine ara verdiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkuru Kısıtlamaların bitmesiyle tekrardan halkımızın hizmetine açılmıştır. Eğitimlere katılmak isteyen minik yavrularımız öğrenci kardeşlerimiz Belediyemize ücretsiz başvuru yaparak randevu sistemi ile faydalanabilecekler. Tüm çocuklarımıza uzman eğitmenler tarafından yaya ve araç trafiği hakkında eğitimler verilmektedir. Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla çocuklarımızı trafik eğitim parkuruna bekliyoruz. İlçemize ve halkımıza tekrardan hayırlı olsun” dedi.
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