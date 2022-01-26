Torununa kardan inek yaptı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bir dede torunlarına kardan inek yaptı.

Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde Ramazan Tepe torunları Ayşe Beren Tepe ve Ramazan Asaf Tepe için kardan inek yaptı. Torunları kendisinden kardan adam isteyince Ramazan Tepe, kardan adam yerine kardan inek yaptı.

Kardan ineği yaptıktan sonra yuralınıda yapan Ramazan Tepe, torunlarına kardan inekten süt sağdırdı. Sosyal medyaya düşen fotoğraf kısa sürede bir çok beğeni aldı.