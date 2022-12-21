Toprak koruma kurulu toplantısı düzenlendi

Adıyaman’da, toprak koruma kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, tarım ve orman müdürlüğü birim müdürleriyle personelleri katıldı. Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği il toprak koruma kurulu toplantısında kurulun gündeminde yer alan maddeler görüşerek karara bağlandı. Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve korunmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği belirtildi.