Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu

Adıyaman’da onlarca çam keseböceğinin (tırtıl) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolcular ilginç görüntüye sahne oldu.

Adıyaman’da hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüntülendi.

Yaklaşık 40 adet tırtılın sıralı bir şekilde dizildiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.