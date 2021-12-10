Tırın çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tır çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 HD 8062 plakalı Ford marka tır, Atatürk Bulvarı Adıyaman yol kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Dinç’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mustafa Dinç kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.