Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin İ., idaresindeki 02 HH 715 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 46 ZE 715 plakalı tır, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Emin İ., ile araçta bulunan Büşra İ., Gazal İ., ve Semra İ., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.