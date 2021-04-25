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TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor’u 3-0 yendi.

ADIYAMAN 25.04.2021, 17:45
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TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor’u 3-0 yendi.

Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Yemişçioğlu yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 8. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Berat Tosun’un attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın 17. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Ahmet Teker’in attığı gol ile maç 2-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 2-0 tamamlandı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 46. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor Oyuncusu Ahmet Teker’in topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 3-0 oldu. 6 Dakika uzatmaya gidilen maçta 3-1’lik skorla sona erdi.
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