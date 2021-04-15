banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor’u 2-1 yendi.

ADIYAMAN 15.04.2021, 08:58
4
TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor’u 2-1 yendi.

Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Gökhan Özbulut yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 18. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafercan Aksu’un attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 56. Dakikasında Silivri Spor oyuncusu Muhammet Sait Özvardar’ın topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 1-1 oldu. Maçın 83. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş’un attığı gol ile maç 2-1 oldu.

Uzatmalarda da gol olmayınca maç 2-1’lik skor ile sona erdi
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı az bulutlu