Teşvikin uzatılmasına Başkan Başkan Torunoğlu’dan teşekkür

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman’ın 6. Bölge teşvikinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktı. Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre teşvik süreleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar 2 yıl daha uzatıldı.

Kararın iş dünyasını sevindirdiğini kaydeden Başkan İrfan Torunoğlu, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimiz sanayisi ve ticareti üzerindeki sorumluluklarımızı biliyor, bu bilinçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. OSB’lerimizin gelişiminde büyük rol oynayan Cazibe Merkezleri Programı Teşvikleri, yani 6. Bölge Teşvikleri 2022 yılının sonunda bitiyordu.

Sanayicilerimizin tedirginliği bu kararla birlikte son bulmuştur. Bu önemli karar sanayicilerimiz için çok önemliydi. Teşviklerin devam etmesinin ilimiz sanayisi için elzem olduğunu siyasilerimize her fırsatta ifade ettik. Teşviklerin Adıyaman, bölgemiz için son derece yararlı olacağı kanısındayım. Adıyaman, teşvikten maksimum yararlanan iller arasında. Özellikle tekstil, konfeksiyon, hazır giyim sektörlerinde üretim yapan girişimcilere yeni fırsatlar sunuluyor. Devam edecek olan 6. Bölge Teşvikinin avantajlarını her platformda anlatarak şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. İlimizin ihracat rakamlarının artması, üretimin kesintisiz devam etmesi ve istihdam rakamlarımızın yükselmesi için çalışmayı, üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz. Adıyaman ekonomisi ve sanayi için büyük bir önem arz eden 6. Bölge Teşviklerinin devamı kararı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve milletvekillerimize üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.