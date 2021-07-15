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Teröre finans sağlayan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütüne finans sağlayan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ADIYAMAN 15.07.2021, 13:57
Teröre finans sağlayan şahıs tutuklandı
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Adıyaman’da terör örgütüne finans sağlayan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan A.Ü. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.Ü. isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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