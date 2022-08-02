banner549

banner547

Son Dakika
Fındık işçilerinin
Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir

Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

Adıyaman’da, silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 02.08.2022, 11:32
Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

Adıyaman’da, silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde D.Y., isimli bir şahıs PKK’ya üye olmak suçundan gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen D.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu